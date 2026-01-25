Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Uğur Mumcu, Sadece Kalemiyle Değil, Mücadelesiyle de Gelecek Kuşaklara Yol Gösteren Bir Düşünce İnsanıdır"

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Uğur Mumcu Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in bütün özelliklerini doğru biçimde yorumlayan, sadece kalemiyle değil, mücadelesiyle de gelecek kuşaklara yol gösteren bir düşünce insanıdır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen "Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, 24 Ocak 1993'te katledilen Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Muammer Aksoy'un anıldığı 24–31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Uysal, Mumcu'nun yalnızca yazan değil, düşüncelerini yaşamına dönüştüren bir aydın olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in bütün özelliklerini doğru biçimde yorumlayan, sadece kalemiyle değil, mücadelesiyle de gelecek kuşaklara yol gösteren bir düşünce insanıdır. Ömrünü bu ülkenin geleceği aydınlık olsun diye, gözünü budaktan sakınmadan harcadı. Düşünceleriyle yaşayan, var olan ve onları hayatın içine uygulayan bir kişiydi. Kendi tanımıyla cumhuriyetçiydi, laikti, insan hakları savunucusuydu, sosyalistti. Emekten yana, aydınlanmacıydı. Bu değerler uğruna mücadele ederken can verdi. Uğur Mumcu'nun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz."

Etkinlikte, Mumcu ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren aydınlar anısına türküler seslendirildi. Katılımcılar türkülere hep birlikte eşlik etti. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.