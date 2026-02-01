Çgd Bursa Şubesi, Uğur Mumcu'nun Kitaplarını Osmangazi'ye Bağışladı - Son Dakika
Çgd Bursa Şubesi, Uğur Mumcu'nun Kitaplarını Osmangazi'ye Bağışladı

01.02.2026 12:12  Güncelleme: 13:30
Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılında, onun kitaplarını Panorama 1326 Fetih Müzesi Kütüphanesi'ne bağışladı. Bağış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı.

(BURSA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında, Mumcu'nun kitaplarını Panorama 1326 Fetih Müzesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Uğur Mumcu anısına düzenlenen anma programına katılan ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu, yıllardır özenle sakladığı kitapları, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı törenle Panorama 1326 Fetih Müzesi Kütüphanesi'ne teslim etti.

Bağışlanan eserler arasında "Sakıncalı Piyade", "Büyüklerimiz", "Devrimci ve Demokrat", "Çıkmaz Sokak", "Bir Uzun Yürüyüş", "12 Eylül Adaleti", "Tüfek İcad Oldu", "İnkılap Mektupları", "Terörsüz Özgürlük", "40'ların Cadı Kazanı", "Bir Pulsuz Dilekçe", "Söz Meclisten İçeri", "Liberal Çiftlik", "Gazi Paşa'ya Suikast" ve "Rabıta" yer aldı. Mumcu'nun eserleri, Çavuşoğlu ile Aydın tarafından kütüphane raflarına tek tek dizildi.

Bağış dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Aydın, "Kütüphaneye gelen herkes bu değerli kitaplardan istifade edecek. Bu anlamlı bağış için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uğur Mumcu, ölümsüz bir yazardır. Eserleri, bu bağışla birlikte kütüphanemizde okurlarla buluşacak" diye konuştu.

Çavuşoğlu ise "Osmangazi Belediyesi'nin kütüphanelerinde çok değerli eserler bulunuyor. Uğur Mumcu'nun kitapları benim için de çok kıymetliydi. Yıllardır sakladığım bu eserlerin, gençlerimizin ve çocuklarımızın yararlanabilmesi için kütüphaneye bağışlanmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm Bursalıları kütüphanelere kitap bağışı yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Uğur Mumcu, Osmangazi, Güncel, Bursa, Son Dakika

