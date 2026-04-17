Efeler Belediyesi'nden Uğur Mumcu Parkı'nda Budama Çalışması

(AYDIN)- Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Parkı'nda vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Parkı'nda detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, park içerisinde bulunan bazı ağaç dallarının tehlike arz ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Anıtlar Kurulu ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak kontrollü budama çalışması yürüttü. Çalışmalar ile hem olası kazaların önüne geçildi hem de parkın genel görünümü daha sağlıklı ve düzenli hale getirildi.

Uğur Mumcu Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.