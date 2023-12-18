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Uğur Usta tüm zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor - Son Dakika
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Uğur Usta tüm zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından evi ağır hasar alan Uğur Usta, yaşadığı zorluklara rağmen kokoreç satışına devam ediyor. Deprem sonrasında Reyhanlı'ya yerleşen Usta, halkın desteğiyle ayakta kalmayı başarıyor.

Uğur Usta tüm zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor
18.12.2023 - 22:42,
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Uğur usta tüm zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor

HATAY - "6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Uğur Usta, yaşadığı zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor.

23 yıldır seyyar tezgahta kokoreç satan Uğur Söker, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar aldı ve yıkım kararı çıktı. Depremin yaralarını sarıp yeniden ekmek mücadelesine başladı. Usta, yaşadığı zorluklara rağmen işine devam ediyor. Deprem sonrasında Reyhanlı'ya yerleşen Uğur Söker, felaketlerle dolu günler geçirdiklerini belirterek, "Depremin yaşantımızda olumsuz etkileri oldu. İş yerimizde tüpten kaynaklanan bir faciadan dolayı arabamız tamamen yandı. Ancak, 1 ay içerisinde bu zorlu süreci atlatarak işimize tekrar başladık" dedi.

Reyhanlı'da halkın desteğiyle ayakta kaldıklarını belirten Söker şöyle devam etti:

"Reyhanlı halkı bize sahip çıktı, büyük fedakarlıklar yaptı. Ben 23 yıldır bu işi yapıyorum, 24'üncü yılıma gireceğim. Hatay bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız yer. Hatay'ı kesinlikle bırakamayız."

Kokoreç severlerin uğrak noktası olan Uğur Usta'nın müşterisi Berkan Yılmaz ise, "Her gün olmasa da 2 günde bir Uğur Usta'nın yanına geliyorum. Kokoreçlerini çok beğeniyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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