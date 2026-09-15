Uğurludağ Kırkköy'de samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Çorum'un Uğurludağ ilçesi Kırkköy köyünde Battal Kırman'a ait evin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlık ve çevresinde hasar oluştu.
Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kırkköy köyünde Battal Kırman'a ait evin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlık ve çevresinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uğurludağ Kırkköy'de samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?