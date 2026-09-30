UKMTO duyurdu, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu - Son Dakika
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UKMTO duyurdu, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda dün 2 ayrı petrol tankerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamaya göre tankerlerden biri boğaza girişte, diğeri iskele tarafından kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu; olayın boyutları inceleniyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda dün 2 ayrı petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan iki ayrı yazılı açıklamada, dün Hürmüz Boğazı'nda 2 ayrı petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi.

İlk açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin dün Hürmüz Boğazı'na giriş yaparken kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

İkinci açıklamada da Hürmüz Boğazı'nda başka bir petrol tankerinin iskele tarafından kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: UKMTO duyurdu, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu - Son Dakika
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