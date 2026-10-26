UKMTO, El-Fav'ın 63 deniz mili güneydoğusunda bir gemide yangın çıktığını bildirdi - Son Dakika
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UKMTO, El-Fav'ın 63 deniz mili güneydoğusunda bir gemide yangın çıktığını bildirdi

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UKMTO, El-Fav'ın 63 deniz mili güneydoğusunda bir gemide yangın çıktığı yönünde çok sayıda ihbar aldığını açıkladı. Mürettebatın durumu, hasar tespiti ve çevresel etkinin henüz bilinmediği, yetkililerin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak'ın El-Fav kenti açıklarında bir gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın El-Fav kentinin 63 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bir gemide yangın çıktığı yönünde çok sayıda rapor geldiği belirtilirken, gemideki mürettebatın durumunun, hasar tespitinin ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada, raporlama anı itibarıyla mürettebatın durumunun, hasar tespitinin ve çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı.

Yetkililerin konuya ilişkin soruşturmasının sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Geminin adı ve bandırası konusunda da ayrıntıya yer verilmedi.

Kaynak: AA
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