UKMTO Hürmüz çıkışında tankerin iskele tarafından vurulduğunu, yangın çıktığını bildirdi - Son Dakika
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UKMTO Hürmüz çıkışında tankerin iskele tarafından vurulduğunu, yangın çıktığını bildirdi

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı çıkışındaki tankerin iskele tarafından kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve yangın çıktığını bildirdi. Mürettebatın güvende olduğu, gemideki hasarın boyutu ve olası çevresel etkilerin bilinmediği kaydedildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin iskele tarafından kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda 10 Ekim TSİ 22.20 sularında bir geminin kaptanından vurulduklarına dair bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya maruz kalan geminin iskele tarafından isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu vurgulanan açıklamada, gemideki hasarın boyutunun ve olası çevresel etkilerin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün akşam Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerindeki 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikİngiltereGüvenlikEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

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