UKMTO, Umman açıklarında gemiye tanımlanamayan cisimle saldırıldığını bildirdi - Son Dakika
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UKMTO, Umman açıklarında gemiye tanımlanamayan cisimle saldırıldığını bildirdi

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UKMTO, Umman'ın Lima kentinin 9 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir geminin tanımlanamayan cisimle saldırıya uğradığını bildirdi. Kaptan raporuna göre sancak tarafına isabet eden cisim gövdede delik açtı; gemi ve mürettebat güvende, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima kentinin 9 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir geminin tanımlanamayan bir cisimle saldırıya uğradığı bildirildi.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Umman açıklarında bir gemiye yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gemi kaptanının raporuna dayandırılan açıklamada, geminin sancak tarafına isabet eden tanımlanamayan bir mermi veya cisim nedeniyle gövdede delik açıldığı belirtildi.

Saldırının ardından geminin ve mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik veya olumsuz etkinin bildirilmediği kaydedildi.

Olaya yönelik soruşturmanın sürdüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki diğer gemilere dikkatli seyretmeleri ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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