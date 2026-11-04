UKMTO, Umman açıklarında tankerin makine dairesine 2 mühimmat isabet ettiğini duyurdu

UKMTO, Umman açıklarında tankerin makine dairesine 2 mühimmat isabet ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Umman'ın Lima bölgesi açıklarında bir tankerin makine dairesine 2 mühimmat isabet ettiğini bildirdi. Can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmazken yetkililer soruşturma yürütüyor; İran basını Hürmüz Boğazı'nda kurallara aykırı gemilere ateş açıldığını iddia etti.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima bölgesinin 14 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankere bilinmeyen 2 cismin isabet ettiğini bildirdi.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, tankerin şirket güvenlik yetkilisinin geminin makine dairesine bilinmeyen 2 mühimmatın isabet ettiğini bildirdiği belirtildi.
Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğinin meydana gelmediği aktarılan açıklamada, yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
Öte yandan, İran basınında yer alan bir haberde, Hürmüz Boğazı'nda kurallara aykırı hareket eden gemilere ateş açıldığı iddia edildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel kaynaklar, Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde silah sesleri duyulduğunu aktardı.
Bu bildirimlerde, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirttiği kurallara aykırı hareket eden gemilere ateş açıldığı ileri sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?