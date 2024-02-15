Ukrayna, 2023-2024 pazarlama yılında 25,5 milyon ton tahıl ve bakliyat ihraç etti

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KİEV, 15 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakan Yardımcısı Denys Bashlyk, ülkesinin 2023-2024 pazarlama yılının başlangıcından bu yana 25,5 milyon ton tahıl ve bakliyat ihraç ettiğini duyurdu.

Bakan Yardımcısı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 1 Temmuz 2023'ten bu yana yurt dışına 13,8 milyon ton mısır ve yaklaşık 10 milyon ton buğday tedarik ettiğini söyledi.

Bashlyk, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, Doğu Avrupa ülkesinin bu sezon 1,5 milyon ton arpa ihraç ettiğini belirtti.

Bashlyk'e göre Ukrayna sadece Şubat ayında yurt dışına 1,6 milyon tondan fazla ürün sattı.

Ukrayna, 30 Haziran 2023'te sona eren 2022-2023 pazarlama yılında yaklaşık 49 milyon ton tahıl ve bakliyat ihracatı gerçekleştirmişti.