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Ukrayna, 2024 yılında AB üyeliği için diyalog başlatılmasını talep ediyor - Son Dakika
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Ukrayna, 2024 yılında AB üyeliği için diyalog başlatılmasını talep ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar beklediklerini belirterek, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini ifade etti. Kuleba ayrıca Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek ve yardımın sürmesi gerektiğini vurguladı ve AB'den 50 milyar avroluk yardım paketiyle ilgili karar beklediklerini dile getirdi. Ayrıca Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Kuleba, AB ve Ukrayna savunma şirketlerinin birleşmesi gerektiğini söyledi. Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çift kullanımlı malların satışını engelleme çağrısında bulundu ve savaş nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasına yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna, 2024 yılında AB üyeliği için diyalog başlatılmasını talep ediyor
22.01.2024 - 17:05,
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz." dedi.

Kuleba, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına çevrim içi katıldı.

Burada konuşan Kuleba, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında üyeliğe yönelik diyalog başlatılmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğin aktif bir şekilde sürmesi gerektiğini belirten Kuleba, en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar AB'den 50 milyar avroluk yardım paketiyle ilgili karar beklediklerini ifade etti.

Kuleba, özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "NASAMS, IRIS-T, SAMP-T ve Patriot. Bunlar, bugün Ukrayna'da binlerce hayat kurtaran silahlar. Daha fazlası lazım. 300 kilometre ve üzeri füzelere de ihtiyaç duyuyoruz. AB ve Ukrayna savunma şirketleri ortak yelpaze altında birleşmeli." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çift kullanımlı malların satışını engelleme çağrısında bulunan Kuleba, "AB ülkeleri dünyanın en güçlü mali istihbaratına sahip. Bu yüzden silah üretiminde kullanabilecek her türlü ürün çeşitlerini belirleyerek engellemeniz şart." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasına yönlendirilmesi gerektiğini savunan Kuleba, şu değerlendirmeler bulundu:

"AB ile G-7 Grubu işbirliği yaparak konuyu net çözüme bağlayabilir ve bağlamalı. Uluslararası yasalar bizlere gerekli hukuki altyapı sunuyor. BM düzeyinde alınan kararlarda Rusya 'saldırgan devlet' olarak nitelendi. Böylece Moskova başlattığı savaş nedeniyle yol açtığı zararı karşılamalı. Bundan daha adil karar olamaz."

Kaynak: AA
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