Ukrayna 56,6 Milyon Ton Hasat Etti - Son Dakika
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Ukrayna 56,6 Milyon Ton Hasat Etti

Ukrayna, bu yıl 56,6 milyon ton tahıl ve yağlı tohum hasadı gerçekleştirdi.

06.10.2024 12:52
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KİEV, 6 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna bu yılki hasat döneminin başlamasından bu yana yaklaşık 56,6 milyon ton tahıl, yağlı tohum ve endüstriyel ürün hasat etti.

Ukrayna Tarım ve Gıda Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı çiftçiler 22,3 milyon tonu buğday ve 7,7 milyon tonu mısır olmak üzere yaklaşık 37,3 milyon ton tahıl ve bakliyat hasat etti.

Ayçiçeği tohumu üretimi 8 milyon tona ulaşırken, soya fasulyesi üretimi ise 4,3 milyon tonu buldu.

Ukrayna Tahıl Birliği son tahmininde, ülkenin tahıl ve yağlı tohum hasadının bu yıl 71,8 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Ülke 2023 yılında 60 milyon tondan fazlası tahıl olmak üzere toplam 82 milyon ton ürün hasat etmişti.

Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna 56,6 Milyon Ton Hasat Etti - Son Dakika

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