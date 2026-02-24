Ukrayna'da 10,8 Milyon İnsani Yardıma İhtiyaç Var - Son Dakika
Ukrayna'da 10,8 Milyon İnsani Yardıma İhtiyaç Var

24.02.2026 14:47
BM, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Ukrayna'da, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 10,8 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Schmale, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın beşinci yılına girdiğini söyleyen Schmale, Ukrayna'daki savaşın, milyonlarca insanı riske atarak ve ciddi insani ihtiyaçlar doğurduğunu belirtti.

Schmale, savaşın tahmin edilemeyecek insani acılara neden olmaya devam ettiğini, iyileşmenin zorluklarını ve maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

Ukrayna için iyileşmenin maliyetinin 10 yıllık bir süreç için 590 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini aktaran Schmale, bunun da Ukrayna'nın geçen yılki gayrisafi yurt içi hasılasının 3 katına denk geldiğini ifade etti.

"Geçen yıl en az 2 bin 500 sivil öldürüldü"

Schmale, iyileşmenin insan merkezli ve topluluk temelli olması gerektiğinin altını çizerek "Tahminlerimize göre, Ukrayna nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ini oluşturan 10,8 milyondan fazla kişi hala insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayıya, Rusya tarafından işgal edilen topraklardaki bir milyon kadar kişi de dahil." dedi.

2025'in, 2022'den bu yana devam eden savaşta siviller için en ölümcül yıl olduğuna dikkati çeken Schmale, "Geçen yıl en az 2 bin 500 sivil öldürüldü ve 12 binden fazla sivil yaralandı. Bu, 2024 yılına kıyasla yüzde 30'dan fazla bir artış anlamına geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

