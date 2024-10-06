Ukrayna'da 169 Çatışma: 1250 Rus Askeri Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Ukrayna'da 169 Çatışma: 1250 Rus Askeri Etkisiz Hale Getirildi

Ukrayna, son 24 saatte 169 çatışma yaşandığını ve 1250 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

06.10.2024 13:17
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Ukraynalı yetkililer, son 24 saatte Rus ordusuyla 169 çatışmanın çıktığını, en sıcak çatışmaların Pokrovsk, Kurakhovsk ve Kupyansk yönünde yaşandığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait 3 tank, 21 zırhlı araç, 55 top, 49 insansız hava aracı (İHA), 120 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1250 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, iki ordu arasında son 24 saatte 169 çatışmanın çıktığı, en sıcak çatışmaların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı ifade edildi.

Pokrovsk'ta 30, Kurakhovsk'ta 26, Kupyansk'ta 22 saldırının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Rusların son 24 saate bazı yerleşim alanlarında ilerlemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna mevzileri ve yerleşim alanlarına 2 füze, 144 roket, 130 güdümlü bomba ve 82 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilirken, altyapı tesislerine 87 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, İHA'lardan 56'sının imha edildiği bilgisi verildi.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin son 24 saatte Rus askeri, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 4 bölgeye hava saldırısı düzenlediği, ayrıca 3 mühimmat deposunu vurduğu aktarıldı.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını belirtti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da 169 Çatışma: 1250 Rus Askeri Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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