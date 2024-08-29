Ukrayna'da ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğü iddia edildi

Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.
Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, 26 Ağustos'ta Ukrayna'da ABD yapımı bir F-16'nın düştüğü ileri sürüldü.
Haberde, uçağın düşman ateşiyle düşürülmediği, düşme nedeninin pilot hatası olabileceği savunuldu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurmuştu.
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