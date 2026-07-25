Ukrayna'da Hava Saldırısı: 6 Ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk ve Sumi şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrine yapılan saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü aktaran Zelenskiy, ayrıca Harkiv bölgesine bağlı Sumi kentinde "Nova Poçta" kargo firmasına ait bir tesisin de hedef alındığını kaydetti.

Sumi'deki saldırıda da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda ayrıca toplam 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece düzenlediği saldırılarda 2 füze ve 160'a yakın silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullandığını bildirdi.