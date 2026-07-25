Ukrayna'da Hava Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika
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Ukrayna'da Hava Saldırısı: 6 Ölü

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Zelenskiy, Rus ordusunun Slovyansk ve Sumi'de yaptığı hava saldırılarında 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk ve Sumi şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrine yapılan saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü aktaran Zelenskiy, ayrıca Harkiv bölgesine bağlı Sumi kentinde "Nova Poçta" kargo firmasına ait bir tesisin de hedef alındığını kaydetti.

Sumi'deki saldırıda da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda ayrıca toplam 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece düzenlediği saldırılarda 2 füze ve 160'a yakın silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sumi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Hava Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika

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