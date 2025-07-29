Ukrayna'da Rus Saldırıları: 22 Ölü, 85 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun toplam 73 şehir ve yerleşim yerine düzenlediği saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 85 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Son bir günde toplam 73 şehir ve farklı yerleşim yerine saldırıların yapıldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 85 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rus ordusunun, Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kamyanske şehrindeki bir hastaneyi hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, "Saldırıda hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusların ayrıca gece saatlerinde Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna yönelik de hava saldırısı düzenlediğini anımsatarak "Bu, kasıtlı ve hedef odaklı bir saldırıydı, bir tesadüf değildi. Rusların, bu ıslahevindeki sivilleri vurduğunu bilmemesi imkansızdır. Çok sayıda insan öldü, 43 kişi yaralandı ve aralarında çok ağır yaralılar da var." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya, yaptırımlar gibi "sert" baskının kurulması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "(Rusya) Katliamları durdurmaya ve barışı sağlamaya zorlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'da barışın sağlanmasını destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Ceza infaz kurumuna yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki ceza infaz kurumuna FAB tipi bombalarla düzenlediği saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Rusların binaya 4 FAB tipi bomba attığını ifade eden Fedorov, mevcut bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi.