Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü - Son Dakika
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Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü açıkladı. Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Kiev'de hava savunma sistemi çalıştı ancak füze parçaları Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerine düştü. Başkentteki saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kriviy Rig kentinde ise 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

08.07.2024 13:19
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Popko, başkentteki saldırıda en 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.???????

Öte yandan Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü - Son Dakika

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