Ukrayna'da Savaş: Günlük 2 Çocuk Kaybı - Son Dakika
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Ukrayna'da Savaş: Günlük 2 Çocuk Kaybı

UNICEF, savaş nedeniyle günlük 2 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. 2024'te daha fazla kayıp bekleniyor.

04.12.2024 21:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 2022 Şubat'ından bu yana her gün ortalama 2 çocuğun öldüğü veya yaralandığını bildirdi.

Russell, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki çocukların durumunun ele alındığı oturumda konuştu.

Çocukların giderek daha fazla çatışmaya doğrudan dahil olduğu uyarısında bulunan Russell, 2024'ün 9 ayında, 2023 yılı boyunca kaydedilen çocuk kayıplarından daha fazla çocuk kaybı yaşandığını aktardı

Russell, "Şubat 2022'den bu yana en az 2 bin 406 çocuk öldü veya yaralandı, bu her gün ortalama 2 çocuk anlamına geliyor." dedi.

Bunun savaşın korkunç etkisinin önemli bir göstergesi olduğunu aktaran Russell, Ukrayna içinde 3,6 milyon kişinin yerinden edildiğini, 6,7 milyon kişinin ise mülteci konumuna düştüğünü bildirdi.

Ukrayna'da her gün çocukların yaklaşık 6 saatini saldırı sirenleri altında bodrum ve sığınaklarda geçirdiğini kaydeden Russell, "Çocuklar, sürekli saldırı veya şiddet tehdidi, sevdiklerini kaybetme, yerinden edilme nedeniyle ailelerden ayrılma ve eğitimin aksaması gibi olumsuz gelişmelerden etkileniyor." uyarısında bulundu.

Bu tür travmaların sonuçlarının yıkıcı olabileceğini ve çocukların zihinsel sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini ifade eden Russell, 1500 eğitim kurumu ve 660'tan fazla sağlık tesisinin hasar gördüğü veya yok olduğunu belirtti.

Russell, BMGK üyeleri ve çatışmaya taraf olanlardan çocukları korumak için derhal adımlar atmaları çağrısında bulundu.

"Üye ülkelerin insani yardım çabalarına olan cömert desteklerini takdir ediyoruz ve onların, Ukrayna'nın çocuklarının acil ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileşmelerine yardımcı olmak için gerekli kaynakları sağlamaya devam etmelerini istiyoruz. Çocukların geleceğine yatırım yapmak temel bir gerekliliktir." diyen Russell, diğer taraftan insani yardımın savaş ve acıyı sonlandıramayacağına dikkati çekti.

Russell, bunun için siyasi çözümün gerekli olduğunun altını çizerek, "Çocuklar, bu Konseyin çözüm sunmasını bekliyor. Onları hayal kırıklığına uğratamayız ve uğratmamalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da Savaş: Günlük 2 Çocuk Kaybı - Son Dakika

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