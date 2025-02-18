Ukrayna'da Savaş Nedeniyle 200 Bin Kişi Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Bürosu Direktörü Philippe Leclerc, Ukrayna'nın doğusunda son 6 ayda artan saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Leclerc, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Leclerc, savaş nedeniyle Ukrayna'da binlerce kişinin öldüğünü belirtti.

Leclerc, şunları kaydetti:

"Savaş, ifade edilemeyecek yıkımlara yol açtı, aileleri parçaladı, önemli psikolojik travmalara neden oldu ve ülkenin ekonomisi ile altyapısını harap etti. Sadece son 6 ayda artan saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişi, Ukrayna'nın doğusundaki evlerini terk etti. Savaş nedeniyle 10,6 milyon Ukraynalının yerinden edildiğini tahmin ediyoruz. Bu, savaş öncesi nüfusun neredeyse 4'te 1'i. Ukrayna içinde 3,7 milyon kişi yerinden edildi ve 6,9 ??milyon mülteci yurt dışında koruma almaya devam ediyor."

Ukrayna genelinde 2 milyondan fazla evin yüzde 10'unun hasar gördüğünü veya yok edildiğini aktaran Leclerc, enerji altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıların, insanları soğuğa ve karanlığa sürüklediğini bildirdi.

Leclerc, "Yeni yerinden edilenler giderek daha savunmasız hale geliyor. Yaşlılar ve engelliler genellikle en çok ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimde ek zorluklarla karşılaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sözcü Leclerc, artık Ukraynalıların barışa ve yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.