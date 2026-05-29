Ukrayna'da Türk Gemi Saldırıya Uğradı

29.05.2026 15:29
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki Türk gemisine yapılan saldırıda iki vatandaş hafif yaralandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli bir geminin dün gece insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurarak, "Saldırıda mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz. Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

