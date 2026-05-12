Ukrayna'da Yermak'a Yolsuzluk Soruşturması
Ukrayna'da Yermak'a Yolsuzluk Soruşturması

12.05.2026 16:18
Eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, 460 milyon grivna kara para aklama suçlamasıyla şüpheli.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a şüpheli olarak adının geçtiği bildirildi.

NABU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 460 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 10,5 milyon dolar) tutarında "kara para aklama"yla ilgili SAP ile soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın, başkent Kiev'e yakın Kozin yerleşim yerinde bir inşaatla bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NABU ve SAP, Kiev yakınlarındaki lüks inşaat projesinde 460 milyon Grivna'nın yasallaştırılmasına karışan organize suç örgütünü belirledi. Örgütün üyelerinden biri olan eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'na şüpheli olduğu bildirildi."

Ukrayna basınında, NABU ve SAP'ın soruşturma kapsamında şüpheli olduğu bildirilen kişinin eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak olduğu belirtildi.

NABU'dan daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve bir iş adamı dahil 6 şüphelinin daha belirlendiği kaydedildi.

Şüpheli olarak belirlenen eski başbakan yardımcısının ismi belirtilmeyen açıklamada, "Şüpheliler, 2021-2025 yıllarında Kiev bölgesindeki Kozin köyünde bir yazlık ev inşa ederek 460 milyon grivnadan fazla parayı akladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, NABU ve SAP tarafından bugün ortak basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Yermak geçen yıl görevinden istifa etmişti

NABU, 29 Kasım 2025'te sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisinde arama yapıldığını bildirmiş, SAP'ın bu soruşturma faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmişti.

Aynı akşam açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yardımcısı ve bu makamın ilk başkanı Yermak'ın görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

