Ukrayna’da yolsuzluk operasyonu: Zelenskiy’nin üst düzey yetkilisinin ofisi arandı

Ukrayna’daki yolsuzlukla mücadele birimleri, çarşamba sabahı siyasetçiler ile üst düzey kamu görevlilerinin, aralarında Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy yönetiminden isimlerin de bulunduğu iddia edilen bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

OPERASYONUN DETAYLARI DAHA SONRA PAYLAŞILACAK

NABU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir suç örgütünü belirlemek için soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "NABU ve SAP (Ukrayna Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ve diğer kişilerin katılımıyla Ukraynalı eski ve mevcut milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak için özel bir operasyon yürütüyor."

NABU açıklamasında, operasyon detaylarının daha sonra paylaşılacağını bildirdi.