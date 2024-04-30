Ukrayna'da YouTube Üzerinden Savunma Sanatı: Halk Teknolojiyi Silahlaştırıyor - Son Dakika
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Ukrayna'da YouTube Üzerinden Savunma Sanatı: Halk Teknolojiyi Silahlaştırıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta modern saldırılar ile ilkel savunma stratejileri bir arada kullanılıyor. Ukrayna'da halk, internet üzerinden parça sipariş vererek 300 dolara mal edilen FPV dronlar üretiyor ve bunları orduya bağışlıyor. Kamikaze dronlarıyla tankları etkisiz hale getiren Ukrayna, YouTube'da eğitim videoları paylaşarak teknolojiyi savaşta nasıl kullanabileceklerini gösteriyor.

30.04.2024 00:29
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Savaş arenasında modern saldırılar ile ilkel savunma stratejileri bir arada kullanılıyor

Ukrayna'da YouTube üzerinden savunma sanatı; halk teknolojiyi silahlaştırıyor

İSTANBUL - Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta modern saldırılar ile ilkel savunma stratejileri bir arada kullanılıyor. Savaş arenasında 300 dolarlık ev yapımı droneların saldırısına karşı çatı sacı gibi basit çözümler ile tankların sıra dışı kalkanı dikkat çekiyor.

Rusya ile Ukrayna arasında iki yıldır devam eden savaş, sahada da çeşitli modernizasyonları beraberinde getiriyor. Her iki ülke de savaş meydanın en etkili silahlarından tankları ve konvansiyonel silahları ev yapımı FPV droneların (yarış droneları) saldırılarından korumak için çatı sacı gibi ilkel yöntemlerle ile önlem alıyor.

Modern saldırılara ilkel çözümler

Gelişen teknolojinin etkisiyle kamikaze saldırılarına karşı konvansiyonel silah sistemlerinin korunması için basit ancak etkili modernizasyonlar dikkat çekiyor. Özellikle tankları ve zırhlı araçları giderek artan kamikaze saldırı tehditlerine karşı korumak amacıyla çeşitli önlemler görülüyor. Bu önlemler arasında, araçların üzerine yerleştirilen çatı sacı gibi basit ancak etkili kalkanlar öne çıkıyor. Rusya'nın sahada kullandığı kalkanlar ilk bakışta gecekonduya benzetilse de basit ama etkili modernizasyon olarak şu an için mevcut tehditlere karşı önemli bir savunma sağlıyor.

Ukrayna'da 300 dolara üretilen ev yapımı FPV dronelar ile elektronik savaşlar

Son zamanlarda Ukrayna'nın mühimmat sıkıntısı yaşaması, yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getirdi. Önceleri keşif için kullanılan bin dolarlık DJİ marka dronelar artık cephenin en ön saflarında saldırı için kullanılıyor. Yukarıdan bomba bırakmak için kullanılan DJİ dronelarının yerini düşük maliyetli ev yapımı FPV kamikaze dronelar aldı. Özellikle 2024 yılının başı itibariyle Ukrayna ordusu ev yapımı kamikaze drone saldırılarına ağırlık verdi. Her iki ülke askeri de düşük maliyetle üretilen FPV yarış dronelarını kamikazeye dönüştürerek 20 km uzaklıktaki tanklar ve diğer hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebiliyorlar. Hız konusunda diğer dronelara oranla avantajlı olan FPV'ler ani manevralar yaparak düşman birliklerini hazırlıksız yakalayabilecek kadar küçük olması nedeniyle de tercih ediliyor. FPV dronlarının savaş meydanındaki etkisi ve üstünlüğü, her iki ülkenin bu yeni silahın ne kadar önemli olduğunu fark etmesine yol açtı.

YouTube üzerinden savunma sanatı; halk teknolojiyi silahlaştırıyor

Ukrayna'da halk, internet üzerinden parça sipariş vererek FPV dronlar üretiyor ve bunları orduya bağışlıyor. Kamikaze dronları ortalama 300 dolara mal eden siviller, Youtube'da, dronların nasıl üretileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda eğitim videoları paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyor. Sahada yaşanan bu gelişmeler ise teknolojinin savaşta ve savunmada nasıl kullanılabileceği konusunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA

YouTube, Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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