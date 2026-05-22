Ukrayna'daki İnsani Yardım Operasyonlarına Saldırılar Artıyor

22.05.2026 14:02
BMMYK, Ukrayna'da artan sivil kayıplar ve insani yardım operasyonlarına yönelik saldırılardan endişeli.

Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna Temsilcisi Bernadette Castel Hollingworth, Şubat 2022'den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da insani yardım operasyonlarına yönelik saldırılar ve sivil kayıplar karşısında dehşete kapıldıklarını söyledi.

Hollingworth, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarını yoğunlaştığına dikkati çeken Hollingworth, "Saldırılar, giderek artan sayıda sivili öldürüyor ve yaralıyor, insanları evlerinden kaçmaya zorluyor ve ülkedeki insani yardım operasyonlarını aksatıyor. Ukrayna'daki yardım operasyonlarına yönelik saldırılar ve artan sivil kayıpları karşısında dehşete kapıldık." ifadelerini kullandı.

Hollingworth, 20 Mayıs'ta BMMYK tarafından kiralanan, Ukrayna'nın doğusundaki Dinyeper'de bulunan bir deponun, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında doğrudan vurulduğunu ve saldırıda en az iki kişinin öldüğünü, diğerlerinin ise yaralandığının altını çizdi.

Bu saldırının, yerinden edilmiş kişilere dağıtılmak üzere bulunan ve değeri 1 milyon doların üzerinde olan yardım ile barınma malzemesini imha ettiğini söyleyen Hollingworth, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Hollingworth, Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş boyunca ilk kez bir BMMYK tesisinin hedef alındığını da belirtti.

"Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonuna (HRMMU) göre, yılın ilk 4 ayında en az 815 sivil öldü ve 4 bin174 sivil yaralandı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 daha yüksek." diyen Hollingworth, cephe bölgelerinde zorunlu yer değiştirmeler ve tahliyelerin hıza sürdüğünün altını çizdi.

Hollingworth, 2026'nın başından bu yana tahliye edilen yaklaşık 47 bin kişinin tahliye edildiğini ve BMMYK'nın bunlara yardım ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

