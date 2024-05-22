Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne kamikaze dron saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne kamikaze dron saldırısı

Ukrayna\'daki Zaporijya Nükleer Santrali\'ne kamikaze dron saldırısı

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusuna ait bir kamikaze dronun santral bölgesine saldırdığını ve saldırı neticesinde kritik hasarın oluşmadığını bildirdi. Santral bölgesine ve yakınlardaki şehre yapılan saldırılar sonucunda ölen veya yaralanan olmazken, altyapıda da kritik hasar meydana gelmediği açıklandı. Saldırılar terör saldırısı olarak nitelendirilirken, Ukrayna ve Rusya arasında saldırılar konusunda suçlamalar devam ediyor.

22.05.2024 16:11
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Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusuna ait bir kamikaze dronun santral bölgesine saldırdığını ve saldırı neticesinde kritik hasarın oluşmadığını bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santral bölgesine ve son günlerde yakınlardaki Energodar şehrine yönelik saldırılar yaptığı belirtildi.

Santral bölgesindeki ulaştırma birimine saldırı yapan bir kamikaze dronun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Saldırı neticesinde ölen, yaralanan olmadı, altyapıda da kritik hasar olmadı. Son iki gün içerisinde, Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarındaki Energodar şehrinin konut ve sosyal tesislerine çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sivillere ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve bunun terör saldırısı kapsamına girdiği kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne kamikaze dron saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne kamikaze dron saldırısı - Son Dakika
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