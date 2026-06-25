Ukrayna'dan Başkurtistan'a İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Başkurtistan'a İHA Saldırısı

25.06.2026 13:30
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Ukrayna, Başkurtistan'ın Ufa kentindeki sanayi bölgesine İHA ile saldırdı. Yaralı yok.

Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'daki sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda İHA parçalarının bölgeye düştüğünü belirtti.

İlk belirlemelere göre saldırıda kimsenin yaralanmadığı bilgisini veren Habirov, tüm ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve saldırının sonuçlarının giderildiğini ifade etti.

Habirov, işletmelerdeki süreçlerin aksamadığını ve tesislerin normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda şehirdeki sanayi bölgesinde yangın çıktığı görülüyor.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki enerji yapılarına yönelik saldırılarında çok sayıda petrol tesisi hasar görmüş, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Başkurtistan'a İHA Saldırısı - Son Dakika

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