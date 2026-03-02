Ukrayna'dan Rus Ordusuna Karşı Saldırı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini bildirdi.

Sırskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında son 3 ayda yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun kış mevsimi boyunca ülkesine yoğun hava saldırıları düzenlediğini aktaran Sırskiy, "Bu ağır 'kış savaşına' direndik." ifadesini kullandı.

Sırskiy, şubat ayından itibaren ülkesinin Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirtti.

Karşı saldırılar sonucunda bazı yerleşim yerlerini geri aldıklarını aktaran Sırskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna Savunma Kuvvetleri Şubat 2026'da, Kursk saldırısından bu yana ilk kez, düşmanın ele geçirebildiğinden daha büyük bir bölgeyi yeniden kontrol altına aldı. Oleksandrivka (Dnipropetrovsk bölgesi) ve Gulyaypole??????? (Zaporijya bölgesi) yönlerinde etkili aktif operasyonlar yürütüyoruz."

Aynı zamanda Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd şehirleri yönündeki cephe hattında Rusya'nın ilerleyişini engellemeye devam ettikleri kaydeden Sırskiy, Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk şehrindeki varlıklarını daha da güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sırskiy, "Kışın üç ayı boyunca, düşmanın saflarına kattığından daha fazla düşman askerini etkisiz hale getirdik." ifadesini kullandı.