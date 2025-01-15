Ukrayna'dan Rusya'ya Büyük Saldırı

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KİEV/MOSKOVA, 15 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya topraklarında 200-1.100 kilometre derinlikteki askeri hedeflere yönelik bugüne kadarki "en büyük saldırıyı" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada salı sabahı erken saatlerde vurulan hedefler arasında Bryansk, Saratov, Tula bölgeleri ve Tataristan Cumhuriyeti gibi bölgelerdeki petrol depolama alanları, askeri tesisler ve diğer yerler bulunduğunu duyurdu.

Salı günü saldırıyı doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı ABD ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları (İHA) kullanmakla suçladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın "Batılı akıl hocaları tarafından desteklenen eylemlerine misilleme yapılacağı" belirtildi.

TASS haber ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde gece boyunca onlarca İHA düşürülürken sanayi tesisleri ve konutlarda hasar meydana geldi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.