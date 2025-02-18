Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Anıtkabir'i ziyaret etti. Zelenski, Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi, dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Ankara ziyaretine Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ziyaretimizin başında, mirası Türkiye'nin tarihi ve değerlerinin önemli bir parçası olmaya devam eden ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını onurlandırdık" ifadelerini kullandı.

Zelenski, eşi Olena Zelenska ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Çankaya Oran'daki yeni binasının açılış törenine de katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti.