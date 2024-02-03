Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikili ilişkileri görüştü

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KİEV, 3 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda ikili ilişkileri görüştü.

Zelenski'nin basın bürosundan Cuma günü yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ve siyasi diyaloğun yoğunlaştırılması ele alındı.

Zelenski, Ukrayna'ya insani yardımda bulunan Kazak halkına ve şirketlerine teşekkür etti.

İki taraf, Ukrayna Barış Formülü'nü ve Ukrayna Küresel Barış Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldı.

Zelenski ve Tokayev, devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü açısından uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Basında yer alan haberlere göre bu görüşme, Zelenski ile Tokayev arasında Şubat 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk telefon görüşmesi oldu.