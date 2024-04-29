Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya saldırılarına hazırlanıyor, müttefiklerimizle bozmalıyız - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya saldırılarına hazırlanıyor, müttefiklerimizle bozmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya saldırılarına hazırlanıyor, müttefiklerimizle bozmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, Rus ordusunun yeni saldırı eylemlerine hazırlandığını ve müttefikleriyle birlikte bu saldırıları bozmaları gerektiğini ifade etti. Zelenskiy, başta ABD olmak üzere ortaklarından silah sevkiyatı beklediklerini ve Ukrayna'nın Rusya'nın terör hırslarını yok etmek için hava savunma sistemleri gibi silahlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın savunması için 5 yılda 100 milyar avro mali destek sağlayacak özel bir fon kurma girişimini ele aldıklarını ve bu girişimin ikili güvenlik garantileri anlaşmalarında öngörülen yardımları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

29.04.2024 19:55
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun yeni saldırı eylemlerine hazırlandığını, müttefikleriyle birlikte bu saldırıları bozmaları gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, başta ABD olmak üzere ortaklarından silah sevkiyatı beklediklerini söyledi.

Her geçen gün bu durumdan Rus ordusunun faydalandığını vurgulayan Zelenskiy, "Bu nedenle hızlı bir şekilde sevkiyatın yapılması, cephe hattında istikrarın sağlanması anlamına geliyor." dedi.

Zelenskiy, "155 kalibrelik toplar, uzun menzilli silahlar ve başta Patriot sistemleri olmak üzere hava savunması. Bunlar, ortaklarımızın sahip olduğu ve şimdi Ukrayna'da Rusya'nın terör hırslarını yok etmek için çalışması gereken şeylerdir. Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor. Müttefiklerimizle birlikte Rus saldırılarını bozmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna desteğin zamanında sağlanması konusunda olumlu bir şey görmediğine dikkati çeken Zelenskiy, bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, temmuzda Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine değinerek, "Bu zirve ittifak için bir güç anı olabilir veya olmayabilir. İttifakın bir düşmanının, NATO'nun güçlenmesini veto edip edemeyeceğine orada karar verilecek. Bu karar Ukrayna konusunda veriliyor. Ukrayna NATO'ya katılma davetini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede Stoltenberg'in Ukrayna'nın savunması için 5 yılda 100 milyar avro mali destek sağlayacak özel bir fon kurma girişimini ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, NATO ülkelerinin bu girişimi hayata geçirebilecek kapasiteye sahip olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın bu fonun oluşturulmasıyla ilgili ayrıntıları bilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu girişimin ikili güvenlik garantileri anlaşmalarında öngörülen yardımları dikkate almaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya saldırılarına hazırlanıyor, müttefiklerimizle bozmalıyız - Son Dakika

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