Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangın Rusya Tarafından Çıkarıldı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangın Rusya Tarafından Çıkarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangının Rusya tarafından çıkarıldığını iddia etti. Radyasyon düzeyinin normal olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya'nın nükleer güç santralini ele geçirerek Ukrayna'ya şantaj yapmak istediğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise herhangi bir nükleer güvenlik açısından etki olmadığını açıkladı.

11.08.2024 23:58
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çıkan yangın için, "Rusya tarafından çıkarıldı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığını Nikopol'den kayıt altına aldık." ifadesine yer verdi.

Radyasyon düzeyinin ilk belirlemelere göre normal olduğunu aktaran Zelenskiy, bunun aynı şekilde devam etmeyebileceğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın, "nükleer güç santralini ele geçirdiği ilk günden beri Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullandığını" belirtti.

Dünyanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) harekete geçmesini beklediğinin altını çizen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, bunun için sorumlu tutulmalı. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali üzerindeki kontrolü normalliğe ve tam güvenliğe dönüşü garanti edebilir."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UAEA uzmanları, akşam saatlerinde duyulan çok sayıda patlamanın ardından Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin kuzey bölgesinden gelen yoğun koyu dumana tanık oldu. Ekip, santral tarafından, soğutma kulelerinden birine yönelik dron saldırısı düzenlendiği yönündeki iddia konusunda bilgilendirildi. Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki rapor edilmedi."

Rusya'nın açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kiev yönetimi ve Batı'yı suçlayarak, "Ukrayna halkını öldürdüler, küresel enerji ve gıda güvenliğini baltaladılar ve şimdi de kıtada nükleer terör başlattılar." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi vermişti.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangın Rusya Tarafından Çıkarıldı - Son Dakika

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