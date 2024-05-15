Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile Rusya'nın saldırılarını görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile Rusya'nın saldırılarını görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile Rusya\'nın saldırılarını görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelerek Rusya'nın savaşı genişletme çabalarını ve Harkiv'de gerçekleştirdiği saldırıları ele aldı. Kuleba, Ukrayna askerleri için askeri yardımın ulaşımını hızlandıracak adımları ele aldıklarını ve ABD'nin 2 milyar dolarlık askeri finansman paketinin Ukrayna'nın savunma sanayine ve silah alımlarına katkı sağlayacağını belirtti.

15.05.2024 22:31
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile " Rusya'nın savaşı genişletme çabalarını, Harkiv ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği saldırıları" görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuleba, başkent Kiev'e gelen Bakan Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede "Rusya'nın savaşı genişletme çabaları, Harkiv ve bölgede devam eden terörü, diğer bölgelerde ve cephe hattında gerçekleştirdiği saldırıları" ele alındı.

Bakan Kuleba görüşmede son derece ihtiyaç duyulan Patriot hava savunma sistemleri dahil Ukrayna askerleri için askeri yardımın ulaşımını hızlandıracak adımları ele aldıklarını belirterek, "Rusya'nın saldırı planlarını bozmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin 2 milyar dolarlık askeri finansman paketini onayladığı için Blinken'a teşekkür eden Kuleba, bu fonun silah tedarikini, Ukrayna'nın savunma sanayine yatırımları ve üçüncü ülkelerden silah alımlarının finansmanını genişleteceğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile Rusya'nın saldırılarını görüştü - Son Dakika

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