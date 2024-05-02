Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya ile müzakerelerde bulunma ihtimalini göz ardı etmiyor

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KİEV, 2 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenecek olan üst düzey barış konferansının ardından Rusya'ya müzakerelerde bulunma ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

Ukrayna'nın TSN.ua haber sitesi, Perşembe günkü haberinde Kuleba'nın, "Nihayetinde iki taraf olmadan savaşa son vermek mümkün değil" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı haber servisi aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, barış konferansının 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Luzern kenti yakınlarındaki Burgenstock tatil bölgesinde düzenleneceğini duyurmuştu.

Tüm dünyadan devlet ve hükümet liderleri konferansa davet edildi.