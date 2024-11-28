Ukrayna, Dünya Bankası'ndan 4,8 Milyar Dolar Kredi Aldı

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KİEV, 28 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası'ndan 4,8 milyar ABD doları tutarında yeni bir kredi aldığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, kredinin 1,6 milyar dolarlık kısmının ABD'den sağlanacağı ve bunun, ülkenin temel sosyal ve insani harcamalarını destekleyeceği belirtildi.

Rusya ile geniş çaplı çatışmaların başlamasından bu yana, Ukrayna 100 milyar dolardan fazla dış mali yardım aldı.