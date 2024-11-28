Ukrayna, Dünya Bankası'ndan 4,8 Milyar Dolar Kredi Aldı - Son Dakika
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Ukrayna, Dünya Bankası'ndan 4,8 Milyar Dolar Kredi Aldı

Ukrayna, Dünya Bankası'ndan 4,8 milyar ABD doları kredi aldı, 1,6 milyar doları ABD'den sağlanacak.

28.11.2024 11:25
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KİEV, 28 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası'ndan 4,8 milyar ABD doları tutarında yeni bir kredi aldığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, kredinin 1,6 milyar dolarlık kısmının ABD'den sağlanacağı ve bunun, ülkenin temel sosyal ve insani harcamalarını destekleyeceği belirtildi.

Rusya ile geniş çaplı çatışmaların başlamasından bu yana, Ukrayna 100 milyar dolardan fazla dış mali yardım aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Dünya Bankası'ndan 4,8 Milyar Dolar Kredi Aldı - Son Dakika

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