Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, 'Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak.' ifadesini kullandı. Sırskiy, Ukrayna'nın savaşa direndiğini ve Rus saldırılarını püskürtmeyi sürdüren tüm Ukrayna askerlerine teşekkür etti.

24.02.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak." ifadesini kullandı.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılı olduğuna işaret ederek, bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük savaş olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın savaşa direndiğini ifade eden Sırskiy, silah ve tahliye arasında silahları seçtiklerini, başkent Kiev'i, Yılan Adası'nı kurtardıklarını hatırlattı.

Sırskiy, sonra Harkiv taarruzu gerçekleştirildiğini ve Herson'un kurtarıldığını belirterek, "Ukrayna'nın karşı taarruz girişimi de oldu ancak ne yazık ki nesnel koşullar nedeniyle istenen sonuç elde edilemedi. Bugün tüm cephe hattı boyunca düşmanla savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarını püskürtmeyi sürdüren tüm Ukrayna askerlerine teşekkür eden Sırskiy, ayrıca askeri destek sağlayan uluslararası ortaklarına da minnettar olduğunu kaydetti.

Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak. Devlet yönetimi bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit uçağını vurduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement