Ukrayna İHA Saldırısı Sonucu Rusya'da Bina Hasar Gördü - Son Dakika
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Ukrayna İHA Saldırısı Sonucu Rusya'da Bina Hasar Gördü

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara düzenlediği İHA saldırısında Saratov kentinde bir binaya çarpan İHA'nın neden olduğu hasar bildirildi. Saldırı sonucunda birçok bina zarar gördü ve siviller tahliye edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişimini engellediklerini ve 20 İHA'yı yok ettiklerini açıkladı.

26.08.2024 11:18
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Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda yaralananlar olduğunu aktaran Busargin, "İHA saldırısı sonucu Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kentin diğer yerlerinde de bazı evlerin hasar gördüğünü belirten Busargin, vurulan binalardan sivillerin tahliye edildiğini ifade etti.

Busargin, bölge yetkilileriyle yaptığı toplantıda, saldırıdan etkilenen siviller için yardım merkezleri kurulması, vurulan binaların en kısa sürede onarılması talimatını verdi.

İHA'lardan birinin Saratov şehrindeki çok katlı binaya çarpma anına dair görüntüler sosyal medyada yer aldı.

20 İHA ile saldırı yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün gece Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 20 insansız hava aracının yok edildiği kaydedildi.

Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, "Saratov bölgesinde 9, Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 2, Tula bölgesinde 2, Orlov bölgesinde 1 ve Ryazan bölgesinde 1 İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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