Ukrayna ile Rusya'dan Esir Değişimi

Ukrayna ile Rusya arasında 400 esir askerin değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 200 Ukraynalı askeri personelinin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Kimseyi unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, esir değişimi sürecine sağladığı desteklerden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Esir takası 6 Mart'ta devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile müzakere süreci kapsamında, Kiev'in kontrolündeki topraklarından 200 Rus askerinin ülkeye getirildiği bildirildi.

Bunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile esir takasın yarın da yapılacağı ve 300 askerinin karşılıklı olarak serbest bırakılacağı bilgisi paylaşılarak, "5-6 Mart'ta toplam 500 Rus askerinin ülkesine dönmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında en son 5 Şubat'ta 314 esir askerin değişimi gerçekleştirilmişti.