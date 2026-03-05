Ukrayna ile Rusya'dan Esir Değişimi - Son Dakika
Ukrayna ile Rusya'dan Esir Değişimi

05.03.2026 16:45
Ukrayna 200 askerini özgürlüğüne kavuşturdu, 400 esir askerin takası 6 Mart'ta devam edecek.

Ukrayna ile Rusya arasında 400 esir askerin değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 200 Ukraynalı askeri personelinin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Kimseyi unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, esir değişimi sürecine sağladığı desteklerden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Esir takası 6 Mart'ta devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile müzakere süreci kapsamında, Kiev'in kontrolündeki topraklarından 200 Rus askerinin ülkeye getirildiği bildirildi.

Bunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile esir takasın yarın da yapılacağı ve 300 askerinin karşılıklı olarak serbest bırakılacağı bilgisi paylaşılarak, "5-6 Mart'ta toplam 500 Rus askerinin ülkesine dönmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında en son 5 Şubat'ta 314 esir askerin değişimi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
