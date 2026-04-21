Ukrayna Kredisine Olumlu Karar Bekleniyor
Ukrayna Kredisine Olumlu Karar Bekleniyor

21.04.2026 11:38
AB, Macaristan'ın bloke ettiği 90 milyar avroluk Ukrayna kredisi için olumlu karar bekliyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Macaristan tarafından bloke edilen 90 milyar avro Ukrayna kredisinde yarın olumlu karar alınmasının beklendiğini bildirdi.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın söz konusu krediye "gerçekten ihtiyacı" olduğunun altını çizen Kallas, bu kredinin aynı zamanda Rusya'ya önemli bir mesaj vereceğini söyledi.

Kallas, 90 milyar avro Ukrayna kredisinde yarın olumlu karar alınmasının beklendiğini kaydetti.

Macaristan hükümeti Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini duyurmuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler gündemde

Diğer ana gündem maddesinin Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu aktaran Kallas, toplantıya Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın da katılacağını dile getirdi.

Kallas, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bu yıl sonunda sona ereceğine işaret ederek, "Avrupa olarak daha fazla ne yapabileceğimizi ele alacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına yönelik tehditlerinin sorulması üzerine ise Kallas, bölgesel ortaklarla aktif bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "İran'ı en iyi onlar tanıyor ve müzakere masasında bulunan müzakerecilerin elini güçlendirmek için bu önemli. Elbette ateşkes çok kırılgan ancak diplomasiye bir şans verilmesi gerekiyor. Bu nedenle, diplomatik bir çözüm bulunana kadar ateşkesin de uzatılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kallas, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alacaklarını belirtti.

İspanya, AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesini resmi olarak önereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Macaristan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

