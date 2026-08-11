Ukrayna Limanları Kapandı

KİEV, 11 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın tarım ihracatının yüzde 90'ının gerçekleştirildiği üç liman, Rusya'nın saldırılarının ardından faaliyetlerini durdurdu.

Ukrayna Tarım Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2026 yılının başından bu yana Büyük Odesa bölgesindeki liman altyapısına en az 180 saldırı düzenlediğini belirtti.

UNN haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın 2026-2027 pazarlama yılında tahıl ihracatının önceki tahmine göre yüzde 54 düşüşle 29,6 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Büyük Odesa bölgesi, Odesa, Çornomorsk ve Pivdenny limanlarına ev sahipliği yapıyor.