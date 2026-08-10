TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi - Son Dakika
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TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi

TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
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Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamlayan TBMM, 52 günlük yaz tatiline girdi. Meclis, yeni yasama yılı için 1 Ekim’de yeniden toplanacak.

Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışmalarına 1 Ekim’de yeniden başlamak üzere 52 günlük tatile girdi.

YAZ TATİLİ BAŞLADI 

Genel Kurul’da yasama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından milletvekilleri yaz tatiline ayrılırken, Meclis yeni yasama döneminde çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte gündemdeki yasa teklifleri ve siyasi gelişmeler yeniden Genel Kurul’a taşınacak.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    çalışmaktan çok yoruldunuz bu tatil size iyi gelecek vekillerim 9 0 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    iyi tatiller çok çalıştınız, halkın refahı için çok çabaladınız, bolluk getirdiniz ülkeye, halkın sesi oldunuz, hak ettiniz, yiyin afiyet olsun..! 8 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet Dadaş Ahmet:
    kapatıp kaçmışlar..yangından malı kaçırmışlar.. 7 0 Yanıtla
  • omer yuceyurt omer yuceyurt:
    çok çalıştınız 8 gün de benden olsun iki ay tatil yapın nasıl olsa siz vekilsiniz ben asılım ben çalışırım 6 0 Yanıtla
  • başer özdemir başer özdemir:
    yazık 5 0 Yanıtla
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