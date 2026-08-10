TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamlayan TBMM, 52 günlük yaz tatiline girdi. Meclis, yeni yasama yılı için 1 Ekim’de yeniden toplanacak.
Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışmalarına 1 Ekim’de yeniden başlamak üzere 52 günlük tatile girdi.
YAZ TATİLİ BAŞLADI
Genel Kurul’da yasama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından milletvekilleri yaz tatiline ayrılırken, Meclis yeni yasama döneminde çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte gündemdeki yasa teklifleri ve siyasi gelişmeler yeniden Genel Kurul’a taşınacak.
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