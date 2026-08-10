Ünlü oyuncu Duygu Sarışın - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Duygu Sarışın

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
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En son "Ben Leman" dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Duygu Sarışın, kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre ile ilişkisini evlilik kararıyla taçlandırdı. Çiftin Sicilya tatili sırasında Atatüre’nin yaptığı romantik evlilik teklifine Sarışın’dan “Evet” yanıtı geldi. Atatüre Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görev yapıyor.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın ile kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre’nin birlikteliğinde yeni bir dönem başladı. Bir süredir aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, Sicilya tatilinde evlilik kararı aldı. Atatüre’nin romantik evlilik teklifine Sarışın “Evet” diyerek karşılık verdi.

SİCİLYA TATİLİNDE SÜRPRİZ TEKLİF

Özel hayatını uzun süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Duygu Sarışın, gönlünü bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Mete Atatüre’ye kaptırdı.

İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, bu kez Sicilya tatiliyle gündeme geldi. Romantik tatil sırasında Atatüre, Sarışın’a evlilik teklifinde bulundu.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın

“EVET” DEDİ

Sarışın, sevgilisinin sürpriz teklifine olumlu yanıt vererek “Evet” dedi. Böylece çift, ilişkilerini evlilik yoluna taşıma kararı aldı.

Oyuncunun mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşmasının ardından çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın

METE ATATÜRE KİMDİR ?

Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum fiziği ve kuantum fotoniği alanındaki çalışmalarıyla uluslararası bilim dünyasında tanınan Türk fizikçidir. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Atatüre, doktora eğitimini ABD’deki Boston Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından İsviçre’de ETH Zürih’te kuantum fotoniği üzerine araştırmalar yürüttü.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın

KUANTUM FİZİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR 

Atatüre’nin akademik çalışmaları özellikle ışık ve madde arasındaki etkileşimlerin kuantum teknolojilerinde kullanılmasına odaklanıyor. Bilim insanı, kuantum teknolojileri alanında faaliyet gösteren Nu Quantum şirketinin kurucu ekibinde de yer alıyor.

Cambridge Üniversitesi’ndeki akademik kariyerini sürdüren Atatüre, Ekim 2023’te Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı oldu. Üniversitenin güncel kayıtlarında Atatüre, Fizik Bölümü Başkanı ve Fizik Profesörü olarak görev yapıyor.

Uluslararası bilim dünyasında önemli çalışmalara imza atan Atatüre, özellikle kuantum iletişimi ve kuantum teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalarıyla öne çıkıyor.

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Son Dakika Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın - Son Dakika

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