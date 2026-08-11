CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP\'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza\'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da içinde bulunduğu makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kazada Mirza yara almazken, diğer araçta bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bandırma yolundaki Kuş Cenneti kavşağında, CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da içinde bulunduğu makam aracı, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Mirza yara almazken diğer araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

MİRZA: SAĞLIK DURUMUM İYİ

Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası yaşandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Dursun Mirza, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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