Ukrayna, Mali'deki Tuareg İsyancılarına İstihbarat Desteği Sağladığı İçin Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna, Mali'deki Tuareg İsyancılarına İstihbarat Desteği Sağladığı İçin Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı

Geniş Video İzle

Mali'deki Tuareg isyancılarıyla ordu arasında çıkan çatışmada Ukrayna'nın isyancılara istihbarat desteği sağladığı ortaya çıktı. Mali geçiş hükümeti, bu durumu büyük bir şokla karşıladığını belirterek Ukrayna ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna'nın Sahel'de teröre destek verdiği ifade edildi.

05.08.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali, Cezayir sınırında Tuareg isyancılarıyla ordu arasında çıkan çatışmada isyancılara istihbarat desteği sağladığını açıklayan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu.

Mali'deki geçiş hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov'un, Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan "silahlı terörist gruplara" destek verdikleri yönündeki açıklamasının büyük bir şok ile karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov'un söz konusu açıklamaları destekler nitelikteki paylaşımları hatırlatılarak, Ukrayna'nın Sahel'de "açıkça teröre destek verdiği" ifade edildi.

Geçiş hükümetinin, Rusya'nın Ukrayna hakkında kullandığı "Neonazi" ve "alçak" nitelemelerine tamamen katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmeler ışığında geçiş hükümetinin bir dizi tedbir aldığı duyuruldu.

Buna göre, Ukrayna ile diplomatik ilişkiler derhal sonlandırıldı, "terörü destekleyen" açıklamalarının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Yusov ve Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Pyvovarov hakkında adli girişimde bulunulacak.

Batı Afrika'daki Ukrayna Büyükelçiliklerinde Mali'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan "diplomat kılığındaki teröristleri" önlemek için gerekli tedbirler alınacak.

Ukrayna'yı destekleyen devletler ve bölgesel örgütler bu konuda uyarılacak ve Ukrayna'ya verilen destek "teröre verilen destek" olarak değerlendirilecek.

Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov da Mali'nin Cezayir sınırında ordu ile Tuareg isyancıları arasındaki çatışmaya ilişkin Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşım nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mali'de orduya karşı savaşan Tuareg gruplara destek veren paylaşım sonrasında dün Dışişleri Bakanlığına çağrılan Pyvovarov'a yükümlülükleri ve müdahale etmeme ilkesi hatırlatıldı.

Mali'de ordu ile Tuareg isyancıları çatışmıştı

Geçen hafta Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları çatışmaya girmişti.

Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.

Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detayları hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çatışma, Wagner'in Afrika'da verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna, Mali\'deki Tuareg İsyancılarına İstihbarat Desteği Sağladığı İçin Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı
Kaynak: AA

Ukrayna, Ukrayna, Diplomasi, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Dünya, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Mali'deki Tuareg İsyancılarına İstihbarat Desteği Sağladığı İçin Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Mali'deki Tuareg İsyancılarına İstihbarat Desteği Sağladığı İçin Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement