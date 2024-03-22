Ukrayna, Moskova\'daki konser salonu saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.
Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.
Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre terör saldırısında 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görevli polis memuru Bekir Gültekin, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Törene, ilçe kaymakamı, emniyet müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı ve seçim ofisleri toplu açılış programında konuşma yaptı. Erbakan, partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, medyada da partilerinin çok konuşulduğunu ve herkesin Yeniden Refah Partisini takip ettiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
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