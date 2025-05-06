Ukrayna, Moskova'ya İkinci İHA Saldırısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ukrayna, Moskova'ya İkinci İHA Saldırısını Gerçekleştirdi

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Ukrayna ordusu, Moskova'yı hedef alan ikinci İHA saldırısını düzenledi. Saldırı sonucunda 4 havalimanı kapatılırken, Rusya'nın karşılık olarak Odessa ve Harkov'u vurduğu bildirildi. Rus hava savunma birlikleri çok sayıda İHA'yı düşürdü. Saldırılar, 2 gün sonra düzenlenecek zafer anma etkinlikleri öncesinde gerçekleşti.

06.05.2025 13:55  Güncelleme: 14:04
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- Ukrayna'dan Moskova'ya üst üste ikinci İHA saldırısı

MOSKOVA - Ukrayna ordusunun Rusya'nın başkenti Moskova'yı insansız hava araçları ile hedef alması sonucu 4 havalimanı saatlerce kapalı kaldı. Rusya ordusu ise Ukrayna'nın Odessa ve Harkov bölgelerini vurdu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın başkenti Moskova'yı art arda ikinci gün hedef aldı. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), saldırının ardından Moskova'daki 4 havalimanının gece boyunca birkaç saat süreyle kapatıldığını bildirdi. Havalimanları saatler sonra yeniden açıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Moskova'yı hedef alan en az 19 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü belirtti. Sobyanin, saldırının büyük bir hasara veya yaralanmaya yol açmadığını söyledi.

Rus hava savunma birliklerinin ülke genelinde ise 105 Ukrayna İHA'sını düşürdüğü öğrenildi.

Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü

Rus ordusu ise Ukrayna'nın Odessa bölgesini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, apartmanların vurulduğunu ve yangın çıktığını belirtti.

Harkov Valisi Oleh Synegubov ise Rusya'ya ait 20 İHA'nın bölgeye birkaç dalga halinde saldırı düzenlediğini, saldırının iki saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Ukrayna 3 günlük ateşkesi kabul etmedi

Karşılıklı saldırılar, Rusya'nın bu hafta Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümünü anma etkinliğine 2 gün kala gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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