Ukrayna, NATO'nun NSPA'sı aracılığıyla ilk askeri ekipman alım anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna, NATO'nun NSPA'sı aracılığıyla ilk askeri ekipman alım anlaşmasını imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bakan Yevgeni Khmara'nın 14 Ekim'de imzaladığı anlaşmayla ülkenin ilk kez NATO'nun NSPA ajansı aracılığıyla askeri ekipman alacağını bildirdi. Anlaşmayla Ukrayna savunma şirketleri NSPA ihalelerine başvurabilecek.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin ilk defa NATO'nun temel hizmet sağlayıcı ajansı Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla askeri ekipman alımasını öngören anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yevgeni Khmara'nın, 14 Ekim'de NSPA aracılığıyla yapılan anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Ukrayna'ya istikrarlı ve uzun vadeli destek sağlanması amacıyla yapıldığı kaydedilerek, bu sayede Ukrayna'nın askeri ekipmanları daha hızlı ve uyguna tedarik edebileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın NSPA'nın tedarik sistemine "ortak" olarak dahil olduğu anlatılan açıklamada, Ukrayna savunma şirketlerinin artık NSPA ihalelerine başvurabileceği aktarıldı.

Açıklamada, NSPA ile bakanlığın, Ukrayna savunma sanayi kuruluşlarından yaklaşık 150 temsilciyi bir araya getiren etkinlik düzenlediği, etkinlikte temsilcilere NSPA sistemine kayıt olma, teklif hazırlama ve sunma, ve ihale süreçlerini yönetme gibi konularda bilgi verildiği belirtildi.

Ukrayna'nın çeşitli silah sistemlerini kapsayan ve bu sistemlerin bakımını da içeren 45 NSPA ortaklığının fırsatlarından yararlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bunun yanı sıra Ukrayna, tedarik sürecinde çeşitli finansman kaynaklarından yararlanacaktır. Söz konusu tedarik, Ukrayna devlet bütçesinden, uluslararası ortaklar tarafından ya da ortak finansman yoluyla karşılanabilir." denildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Mstyslav Banik, anlaşmanın ülkesi için "eşsiz fırsa" sunduğunu belirterek, Ukrayna'nın NSPA ile ortaklık oluşturan ilk ülke olduğunu kaydetti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NSPA Operasyonlara Destek Birimi Direktörü Jaqueline Borsboom da anlaşmayla hedeflerinin Ukrayna'nın sanayi tabanını güçlendirmeye devam etmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
PolitikaSavunmaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Yeni Salah ocak ayında gelecek Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Beşiktaş’tan bol sürprizli 11
Beşiktaş'tan bol sürprizli 11
20:32
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
18:43
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 21:06:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, NATO'nun NSPA'sı aracılığıyla ilk askeri ekipman alım anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei