Ukrayna, NATO'nun NSPA'sı aracılığıyla ilk askeri ekipman alım anlaşmasını imzaladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin ilk defa NATO'nun temel hizmet sağlayıcı ajansı Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla askeri ekipman alımasını öngören anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yevgeni Khmara'nın, 14 Ekim'de NSPA aracılığıyla yapılan anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Ukrayna'ya istikrarlı ve uzun vadeli destek sağlanması amacıyla yapıldığı kaydedilerek, bu sayede Ukrayna'nın askeri ekipmanları daha hızlı ve uyguna tedarik edebileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın NSPA'nın tedarik sistemine "ortak" olarak dahil olduğu anlatılan açıklamada, Ukrayna savunma şirketlerinin artık NSPA ihalelerine başvurabileceği aktarıldı.

Açıklamada, NSPA ile bakanlığın, Ukrayna savunma sanayi kuruluşlarından yaklaşık 150 temsilciyi bir araya getiren etkinlik düzenlediği, etkinlikte temsilcilere NSPA sistemine kayıt olma, teklif hazırlama ve sunma, ve ihale süreçlerini yönetme gibi konularda bilgi verildiği belirtildi.

Ukrayna'nın çeşitli silah sistemlerini kapsayan ve bu sistemlerin bakımını da içeren 45 NSPA ortaklığının fırsatlarından yararlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bunun yanı sıra Ukrayna, tedarik sürecinde çeşitli finansman kaynaklarından yararlanacaktır. Söz konusu tedarik, Ukrayna devlet bütçesinden, uluslararası ortaklar tarafından ya da ortak finansman yoluyla karşılanabilir." denildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Mstyslav Banik, anlaşmanın ülkesi için "eşsiz fırsa" sunduğunu belirterek, Ukrayna'nın NSPA ile ortaklık oluşturan ilk ülke olduğunu kaydetti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NSPA Operasyonlara Destek Birimi Direktörü Jaqueline Borsboom da anlaşmayla hedeflerinin Ukrayna'nın sanayi tabanını güçlendirmeye devam etmek olduğunu ifade etti.