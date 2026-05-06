Ukrayna NATO Zirvesi'nde Temsil Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna NATO Zirvesi'nde Temsil Edilecek

06.05.2026 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne Ukrayna'nın katılacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 7-8 Temmuz 2026'da başkent Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne Ukrayna'nın da katılacağını bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Sandu'nun, Çernobil felaketinin 40'ıncı yıl dönümünde Ukrayna'ya geldiğini dile getiren Zelenskiy, bu ziyaretin bugün gerçekleşmesinin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülünün 40 ülkenin işbirliğiyle inşa edildiğini anımsatan Zelenskiy, geçen yıl bir Rus silahlı insansız hava aracının (SİHA) bu kapsüle isabet ettiğini belirtti.

Rusya'ya karşı dünyaya çağrı

Zelenskiy, dünyanın, santrale yönelik Rus saldırılarını önlemesi gerektiğini ifade etti.

Savaşın başında Rus ordusunun 2022'de Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini, Çernobil Nükleer Santrali'nin de belli bir süreyle Rusların kontrolünde kaldığını anımsatan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Ruslar 2022 yılında Çernobil santralini işgal ederek burayı savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdü. Bu, Sovyet hatalarından hiçbir sonuç çıkarmadıklarını ve hiçbir şey anlamadıklarını gösteriyor."

Sandu ile görüşme sırasında Moldova ile Ukrayna arasında farklı alanlardaki işbirliği ve iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu süreci gibi konuları ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Her iki ülke de güçlü, birleşik bir Avrupa'nın parçası olmayı hak ediyor." dedi.

Zelenskiy, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin de "Ukrayna, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde temsil edilecek." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmelere değinen Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

Zelenskiy, AB'nin geçen günlerde Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması konusunda uzlaşıya vardığını hatırlatarak, Rusya'nın ise Avrupa'nın bu kararına Ukrayna'nın sivil ve kritik altyapısına yönelik saldırıları artırarak yanıt verdiğini savundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna NATO Zirvesi'nde Temsil Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:36:30. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna NATO Zirvesi'nde Temsil Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.